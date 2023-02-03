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Yalı Çapkını hangi rezidansta çekiliyor? Yalı Çapkını rezidans nerede? Yalı Çapkını çekildiği rezidans nerede?

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Yalı Çapkını hangi rezidansta çekiliyor? Yalı Çapkını rezidans nerede? Yalı Çapkını çekildiği rezidans nerede?

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Yalı dizisinin hangi il ve ilçede çekildiği araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi rezidansta çekiliyor? Yalı Çapkını rezidans nerede? Yalı Çapkını çekildiği rezidans nerede? İşte detaylar...

Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildiYasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın çekildiği rezidans araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin hangi şehirde çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi rezidansta çekiliyor? Yalı Çapkını rezidans nerede? Yalı Çapkını çekildiği rezidans nerede? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI HANGİ REZİDANSTA ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir. İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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