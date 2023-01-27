Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Peki, Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlama? Yalı Çapkını kitaptan mı uyarlandı?

Yalı Çapkını dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlama? Yalı Çapkını kitaptan mı uyarlandı? İşte, detaylar…

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Yalı Çapkını dizisi yayınında "Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır" ifadesi yer alıyor. Ancak hangi kitaptan uyarlandığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.