Yalı Çapkını hangi hastanede çekildi?

Yalı Çapkını dizisi ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Dizi hakkına arından birçok kişi Yalı Çapkını hangi hastanede çekildi? Cevabını merak ederek araştırmaya başladı. Merak edenler için bu haberimizde sizler için Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yalı çapkını nerede, hangi şehirde çekiliyor?