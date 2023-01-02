Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana geldiği için izleyiciler tarafından yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Peki, Yalı Çapkını hangi gün? Yalı Çapkını yeni bölümleri hangi gün, Cuma günü mü? Yalı Çapkını dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını hangi gün? Yalı Çapkını yeni bölümleri hangi gün, Cuma günü mü? Yalı Çapkını dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Cuma günleri ekrana gelmektedir. Buna ek olarak Yalı Çapkını dizisi bazen farklı günlerde (mesela Pazartesi) eski bölümleriyle de ekrana geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer