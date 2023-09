Yalı Çapkını hangi gün? Sorusu, özellikle dizinin yeni sezonunun yayınlanması ile birlikte gündeme geldi. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisine dair araştırmalar sürüyor ve yeni sezonda Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta başlıyor? Şeklinde araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi gün? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta başlıyor?

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu her cuma 20:00'de Star TV'de izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni sezonu izleyicilerde oldukça büyük bir heyecan ve beklenti yarattı. Popüler dizi Yalı Çapkını yeni sezonunda da her hafta Cuma günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Buna göre her hafta izleyiciler Star TV ekranlarında yeni sezon, yeni bölümü izleyebilirler.