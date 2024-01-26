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Yalı Çapkını hangi AVM'de çekiliyor?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış Yalı Çapkını dizisi, oyuncu kadrosuyla ilgi çektiği kadar, dizide geçen mekanlarıyla da seyircileri merak ettiriyor. Peki, Yalı Çapkını hangi AVM de çekiliyor?

"Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir?" Merak ediliyor. "Yalı Çapkını" dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanmış olup, izleyiciler tarafından hızla benimsenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Peki, Yalı Çapkını hangi AVM de çekiliyor?

YALI ÇAPKINI HANGİ AVM DE ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin ilk bölüm çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirildi. İstanbul'da bir yalıda yaşayan aile memleketleri Gaziantep'ten tanıdık bir aileden kız alarak torunu ile evlendirdi. Ardından Seyran'ın ailesinin de İstanbul'a gelmesi ile birlikte Gaziantep çekimleri bitti. Çekimler İstanbul'daki yalıda gerçekleştiriliyor.

Yalı Çapkını'nın çeşitli sahnelerinin yer aldığı AVM ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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