Yalı Çapkını dizisinin sezon finali sonrasında Halis Ağa ölecek mi soruları araştırılıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını gelecek sezon ne olacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Halis Ağa öldü mü? Yalı Çapkını Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Halis Korhan ölüyor mu, ne oldu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Halis Ağa ölecek mi sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Halis Ağa öldü mü? Yalı Çapkını Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? Halis Korhan ölüyor mu, ne oldu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA ÖLECEK Mİ?

Yalı Çapkını dizisi 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 29.bölümünde Seyran, babası tarafından zorla Antep'e götürülmüştür. Ferit ise her yerde Seyran'ı aradıktan sonra Antep'e gönderildiğini duymuştur. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını Halis AĞA ölecek mi sorusu araştırılıyor. Halis Korhan'ın akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır