Yalı Çapkını günü değişti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Star Tv ekranlarında yayınalanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Yalı Çapkını hangi gün yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

YALI ÇAPKINI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta milli yas sebebiyle ekranlara gelmemişti. Yalı Çapkını geçen hafta yayınlanamayan bölümü 26 Ekim Perşembe günü ekranlara geldi. Yalı Çapkını yeni bölümleri Cuma günleri yayınlanmaya devam edecektir.