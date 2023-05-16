Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın günü merak ediliyor. Yalı Çapkını dizisinin hangi gün yayınlanacağı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında ise Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

Yalı Çapkını günü mü değişti? merak ediliyor. Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede gündemde yerini alan dizinin hangi gün yayınlandığı araştırılıyor. Dizinin hayranları arama motorlarında Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalı Çapkını dizisinin 32. yeni bölümü 16 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Dizinin bazı sebeplerden dolayı bir seferliğine gün değiştiği biliniyor. Yalı Çapkını dizisi 33. bölümü kendi gününde ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.