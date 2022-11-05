Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Gülgün kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Gülgün gerçekte kimdir, ismi nedir? Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI GÜLGÜN KİMDİR?

Orhan'ın karısı, Ferit ve Fuat'ın annesi. Orta sınıf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Üniversitede mimarlık okurken Halis Ağa'nın oğlu Orhan'a uygun görmesi sonucu hiç tanımadan Orhan'la evlenmeyi kabul edip okulu bırakmıştır. Zamanla kendini çok geliştirmiş ve ailenin vitrin gelini rolünü üstlenmiştir. Gülgün, yaşanılan olaylarla yüzleşmekten kaçınan, ne olursa olsun görmezden gelmeyi seçerek hayatına devam edebilen bir kadındır.

YALI ÇAPKINI GÜLGÜN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini "Gözde Kansu" canlandırmaktadır.

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu (d. 23 Ağustos 1980, İzmir), Türk oyuncudur.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştur.