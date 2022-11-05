Yalı Çapkını Gülgün kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Gülgün gerçekte kimdir, ismi nedir? Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Gülgün geliyor. Peki, Yalı Çapkını Gülgün kimdir? Yalı Çapkını Gülgün gerçekte kim, ismi nedir? Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Gülgün karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Gülgün kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Gülgün gerçekte kimdir, ismi nedir? Gözde Kansu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Orhan'ın karısı, Ferit ve Fuat'ın annesi. Orta sınıf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Üniversitede mimarlık okurken Halis Ağa'nın oğlu Orhan'a uygun görmesi sonucu hiç tanımadan Orhan'la evlenmeyi kabul edip okulu bırakmıştır. Zamanla kendini çok geliştirmiş ve ailenin vitrin gelini rolünü üstlenmiştir. Gülgün, yaşanılan olaylarla yüzleşmekten kaçınan, ne olursa olsun görmezden gelmeyi seçerek hayatına devam edebilen bir kadındır.
Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini "Gözde Kansu" canlandırmaktadır.
Gözde Kansu (d. 23 Ağustos 1980, İzmir), Türk oyuncudur.
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştur.