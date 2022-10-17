Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını dizisi gerçekte kimin hikayesi? Yalı Çapkını gerçekte hangi aile?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Konusu ile izleyicilerin ilgisini çeken dizinin gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını gerçekte kimin hikayesi? araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını gerçekte hangi aile? Yalı Çapkını kimin hayatı?

Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi oyuncuların yer aldığı Star Tv dizisi olan Yalı Çapkını sevilerek izleniyor. İlk tanıtımından itibaren dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin gerçekte kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını gerçekte kimin hikayesi? sorularını aratıyor. Peki, Yalı Çapkını gerçekte kim? Yalı Çapkını gerçekte kimin hikayesi? Yalı Çapkını gerçekte hangi aile?

YALI ÇAPKINI GERÇEKTE KİM?

Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını hakkında şu sözleri söyledi; "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgilerin paylaşılmasının etik olmaması nedeniyle paylaşılmıyor.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir,

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer