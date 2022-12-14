Yalı Çapkını gerçek mi, uyarlama mı? Yalı Çapkını dizisi gerçek hikaye mi?

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YALI ÇAPKINI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle olaylar başlıyor.

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında açıklamalarda bulundu. "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt veren Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

Gülseren Budayıcıoğlu

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.