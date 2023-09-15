Yalı Çapkını gerçek hikayesi! Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri!
Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ve karakterlerinin gerçek hayatları merak konusu oldu. Yalı Çapkını, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve karakterlerin gerçek isimleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yalı Çapkını gerçek hikayesi, kimin hayatı olduğu hakkında bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? İşte, Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri!
Yalı Çapkını gerçek hikayesi! Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ve karakterlerinin gerçek hayatları merak konusu oldu. Yalı Çapkını, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve karakterlerin gerçek isimleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yalı Çapkını gerçek hikayesi, kimin hayatı olduğu hakkında bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? İşte, Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri haberimizde!
Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."
Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgiler, paylaşılması etik olmaması nedeniyle açıklanmıyor.
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.
- Afra Saraçoğlu - Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir - Ferit Korhan
- Çetin Tekindor - Halis Korhan
- Şerif Sezer - Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu - İfakat Korhan
- Emre Altuğ - Orhan Korhan
- Gözde Kansu - Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı - Abidin
- Beril Pozam - Suna Şanlı
- İrem Altuğ - Sultan
- Öznur Serçeler - Asuman Korhan
- Hülya Duyar - Şefika
- Diren Polatoğulları - Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı - Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay - Latif
- Selen Özbayrak - Dicle
- Umut Gezer - Yusuf
- Taro Emir Tekin - Kaya
- Binnur Kaya - Nükhet
- Cemre Gümeli