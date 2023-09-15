Yalı Çapkını gerçek hikayesi! Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri!

Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ve karakterlerinin gerçek hayatları merak konusu oldu. Yalı Çapkını, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve karakterlerin gerçek isimleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yalı Çapkını gerçek hikayesi, kimin hayatı olduğu hakkında bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? İşte, Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri!

Yalı Çapkını gerçek hikayesi! Yalı Çapkını dizisinin hikayesi ve karakterlerinin gerçek hayatları merak konusu oldu. Yalı Çapkını, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve karakterlerin gerçek isimleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yalı Çapkını gerçek hikayesi, kimin hayatı olduğu hakkında bilgilere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Yalı Çapkını kimin hayatı, gerçekte kim? İşte, Yalı Çapkını karakterleri gerçek isimleri haberimizde!

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ

Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgiler, paylaşılması etik olmaması nedeniyle açıklanmıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KARAKTERLERİ KİMLER?