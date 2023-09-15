Yalı Çapkını gerçek hikayesi sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını nasıl bitiyor, finalde ne olacak?

Yalı Çapkını dizisinin konusu gerçek bir hikayeden alınarak hazırlanmıştır. Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'da final bölümünde neler olacak, nasıl bitecek merak ediliyor. Bu sebeple Yalı Çapkını gerçek hikayesi sonunda ne oluyor? araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını nasıl bitiyor, finalde ne olacak?

Yalı Çapkını gerçek hikayesi sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını dizisinin konusu gerçek bir hikayeden alınarak hazırlanmıştır. Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'da final bölümünde neler olacak, nasıl bitecek merak ediliyor. Bu sebeple Yalı Çapkını gerçek hikayesi sonunda ne oluyor? araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını nasıl bitiyor, finalde ne olacak? Detaylar...

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ SONUNDA NE OLUYOR?

Yalı Çapkını hikayesinin gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı bilinmektedir. Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını dizisinin uyarlandığı gerçek hayata dair bilgiler, paylaşılması etik olmaması nedeniyle açıklanmıyor. Dolayısıyla Yalı Çapkını dizisinin finali ile ilgili bilgiler tahminden öteye gitmiyor.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU