Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı izle! (VİDEO) Yalı Çapkını gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını gelecek bölüm neler olacak?

Yalı Çapkını gelecek bölüm son bölümün ardından merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını gelecek bölüm neler olacak? Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.

Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını gelecek bölüm son bölümün ardından merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını gelecek bölüm neler olacak? Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI GELECEK BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI GELECEK HAFTA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI