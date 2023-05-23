Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü?

Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü?

Gündem Haberleri

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında Fuat neden öldü sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını Fuat merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

Menderes Samancılar, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyorMenderes Samancılar, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor
Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardıYalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını karakterlerinden Fuat'ın ölümü büyük ses getirdi. Kullanıcılar tarafından Fuat'ın neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI FUAT NEDEN AYRILDI?

Yalı Çapkını dizisinin karakterleri arasında yer alan Fuat Korhan karakteri son bölümde diziye veda etmiştir. Yalı Çapkını 33.bölümünde araba kazası sonucunda Fuat hayatını kaybetmiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Yalı Çapkını Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title