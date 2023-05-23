Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında Fuat neden öldü sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını Fuat merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını karakterlerinden Fuat'ın ölümü büyük ses getirdi. Kullanıcılar tarafından Fuat'ın neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Fuat neden ayrıldı? Yalı Çapkını Fuat öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI FUAT NEDEN AYRILDI?

Yalı Çapkını dizisinin karakterleri arasında yer alan Fuat Korhan karakteri son bölümde diziye veda etmiştir. Yalı Çapkını 33.bölümünde araba kazası sonucunda Fuat hayatını kaybetmiştir.