Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında Fuat karakteri araştırılıyor. Fuat Korhan nasıl öldü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Fuat nasıl öldü? Fuat Korhan öldü mü? Doğukan Polat diziden nasıl ayrıldı? İşte detaylar...

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sonrasında Fuat karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fuat Korhan'ın nasıl öldüğü araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Fuat nasıl öldü? Fuat Korhan öldü mü? Doğukan Polat diziden nasıl ayrıldı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI FUAT NASIL ÖLDÜ?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Fuat Korhan'ın cenazesine ait görüntüler yer almaktadır. 33.bölümünde Seyran ve Ferit'e yardım için yanlarına giden Fuat, yalıya giderken yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmiştir.