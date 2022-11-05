Yalı Çapkını Fuat kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Fuat Korhan gerçekte kimdir, ismi nedir? Doğukan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Fuat geliyor. Peki, Yalı Çapkını Fuat Korhan kimdir? Yalı Çapkını Fuat gerçekte kim, ismi nedir? Doğukan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Fuat karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Fuat kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Fuat Korhan gerçekte kimdir, ismi nedir? Doğukan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yalının büyük oğlu, Ferit'in abisidir. Aklı başında, sorumluluk sahibi çalışkan biridir. Ferit'in aksine bir kez bile taşkınlık yapmamış, ondan beklentileri karşılamak için var gücüyle çalışmış çabalamıştır.Kendi istek ve arzularını hep geri planda bırakmıştır. Eşi Asuman ile görücü usulü tanışsalar da birbirlerine âşık olmuşlar ve evlenmişlerdir. Baba olmayı çok istemektedir. Ama henüz çocuğu olmamıştır.
Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterini "Doğukan Polat" canlandırmaktadır.
Doğukan Polat 5 Haziran 1990 İstanbul Üsküdar doğumludur. Doğukan Polat oyuncudur. Doğukan Polat, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.
Birçok dizide rol alan Doğukan Polat şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterini canlandırmaktadır.