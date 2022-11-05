Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Fuat kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Fuat Korhan gerçekte kimdir, ismi nedir? Doğukan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI FUAT KORHAN KİMDİR?

Yalının büyük oğlu, Ferit'in abisidir. Aklı başında, sorumluluk sahibi çalışkan biridir. Ferit'in aksine bir kez bile taşkınlık yapmamış, ondan beklentileri karşılamak için var gücüyle çalışmış çabalamıştır.Kendi istek ve arzularını hep geri planda bırakmıştır. Eşi Asuman ile görücü usulü tanışsalar da birbirlerine âşık olmuşlar ve evlenmişlerdir. Baba olmayı çok istemektedir. Ama henüz çocuğu olmamıştır.

YALI ÇAPKINI FUAT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterini "Doğukan Polat" canlandırmaktadır.

DOĞUKAN POLAT KİMDİR?

Doğukan Polat 5 Haziran 1990 İstanbul Üsküdar doğumludur. Doğukan Polat oyuncudur. Doğukan Polat, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

Birçok dizide rol alan Doğukan Polat şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakterini canlandırmaktadır.