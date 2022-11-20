Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yayınlanan 9. bölümün ardından Yalı Çapkını fragmanı neden yayınlanmadı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yalı Çapkını fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı neden yok?

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde 9. bölümü ile izleyicileri ile buluşan dizinin Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı neden yok? Sorusu merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı neden yok? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Sorusunu yanıtladık.Peki, Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yalı Çapkını fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı neden yok?

YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizi fragmanının yayınlanmama sebebine dair henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fragmanın neden yayınlanmadığı bilinmiyor. Konu hakkında bir gelişme kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.