İkinci bölümü ile bu hafta ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü, izleyicileri tarafından ve merak edenler tarafından Yalı Çapkını fragman yayınlandı mı? şeklinde sık sık araştırılıyor. Cuma günü ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 2. bölüm fragman İZLE!

Yalı Çapkını fragman yayınlandı mı? Sorusu, ikinci bölümü yayınlanacak olan dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzleyiciler dizinin ilk bölümüne gösterdikleri ilginin arından ikinci bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 2. bölüm fragman İZLE!

YALI ÇAPKINI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı 23 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluştu.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer