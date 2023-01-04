İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi Yalı Çapkını fragmanlarıyla da ilgi odağı oluyor. Peki, Yalı Çapkını fragman neden yok? Yalı Çapkını fragmanı bu hafta yok mu?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanları genellikle Salı veya Çarşamba akşamları çıkıyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı çıkmaması Yalı Çapkını fragmanı bu hafta yok mu ve Yalı Çapkını fragman neden yok gibi soruların yanıtlarının merak edilmesine neden oldu.

YALI ÇAPKINI FRAGMAN NEDEN YOK?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer