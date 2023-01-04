Yalı Çapkını fragman neden yok? Yalı Çapkını fragmanı bu hafta yok mu?
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İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi Yalı Çapkını fragmanlarıyla da ilgi odağı oluyor. Peki, Yalı Çapkını fragman neden yok? Yalı Çapkını fragmanı bu hafta yok mu?
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanları genellikle Salı veya Çarşamba akşamları çıkıyor. Ancak henüz yeni bölüm fragmanı çıkmaması Yalı Çapkını fragmanı bu hafta yok mu ve Yalı Çapkını fragman neden yok gibi soruların yanıtlarının merak edilmesine neden oldu.
YALI ÇAPKINI FRAGMAN NEDEN YOK?
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023