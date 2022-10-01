Star TV'nin sevilen yeni dizisi olan Yalı Çapkını, izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başaran diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok izleyiciler, Yalı Çapkını fragman İZLE! Ve Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Gibi araştırmalar yapmaktadırlar. İşte Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

Yayınlandığı günden itibaren iki bölümü ile de izleyicilerin dikkatini çeken Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla ve merakla bekleniyor. Bu nedenle izleyiciler internet üzerinde Yalı Çapkını fragman İZLE! ve Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Konularını araştırıyorlar. Bu hafta 3. bölümü yayınlanacak olan dizi, yoğun ilgi görmekte. İşte Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

YALI ÇAPKINI FRAGMAN İZLE

Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı, 30 Eylül Cuma günü izleyicileri ile buluştu.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

YALI ÇAPKINI İFAKAT KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine can veren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'dur. Gülçin Santırcıoğlu, 1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.