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Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

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Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

Star TV'nin sevilen yeni dizisi olan Yalı Çapkını, izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başaran diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok izleyiciler, Yalı Çapkını fragman İZLE! Ve Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Gibi araştırmalar yapmaktadırlar. İşte Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

30 Eylül 2022 Star Yayın Akışı30 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

Yayınlandığı günden itibaren iki bölümü ile de izleyicilerin dikkatini çeken Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla ve merakla bekleniyor. Bu nedenle izleyiciler internet üzerinde Yalı Çapkını fragman İZLE! ve Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Konularını araştırıyorlar. Bu hafta 3. bölümü yayınlanacak olan dizi, yoğun ilgi görmekte. İşte Yalı Çapkını fragman İZLE! Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı Full HD İZLE!

Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı, 30 Eylül Cuma günü izleyicileri ile buluştu.

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine can veren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'dur. Gülçin Santırcıoğlu, 1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yalı Çapkını Dizi Gündem Haberler

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