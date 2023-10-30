Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını Talih diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Cemre Gümeli kadrodan çıktı mı araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını fizyoterapist Talih ayrıldı mı? Cemre Gümeli Yalı Çapkını kadrosundan çıktı mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI FİZYOTERAPİST TALİH AYRILDI MI?

Yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cemre Gümeli, apar topar diziden ayrıldı. Senaryo değişikliği nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kalan Gümeli, "Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor" dedi.

CEMRE GÜMELİ YALI ÇAPKINI KADROSUNDAN ÇIKTI MI?

Kısa süreli rol alan diziden ayrılan Cemre Gümeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum. Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok merak etmeyin, yakın zamanda tekrar görüşmek istiyorum."