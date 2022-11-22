Star TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı çıkmayınca izleyiciler, Yalı Çapkını final mi yaptı, bitti mi? Yalı Çapkını yeni bölüm yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman çıkar? merak etti. Peki, Yalı Çapkını final mi oldu? Yalı Çapkını bitiyor mu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını ödül kazandı mı, ne ödülü aldı? Yalı Çapkını dizisi hangi dalda ödüller kazandı?

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını final mi yaptı, bitti mi? Yalı Çapkını yeni bölüm yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman çıkar?

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Dizi tüm hızıyla Star TV'de devam ediyor . Dizinin sadece bu haftaki fragmanı geç yayınlanacak. Bazı kaynaklara göre dizinin yeni bölümünün çekimlerinin geç bittiğini ve haliyle fragmanının geç yayınlandığı düşünüldü. Yalı Çapkını yeni bölümünün 25 Kasım Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

BU HAFTA YALI ÇAPKINI VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını normalde her hafta Cuma günleri yayınlanıyor ve diziden hemen sonra fragman çıkıyordu. Fakat 10. bölüm fragmanı halen yayınlanmadığı için izleyiciler dizinin bu hafta olmayacağını düşündü. Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin fragmanı yakında yayınlanacak.

Twitter paylaşımı:

"Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!"

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer