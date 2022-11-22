Yalı Çapkını final mi yaptı, bitti mi? Yalı Çapkını yeni bölüm yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman çıkar?
Gündem Haberleri
Star TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı çıkmayınca izleyiciler, Yalı Çapkını final mi yaptı, bitti mi? Yalı Çapkını yeni bölüm yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman çıkar? merak etti. Peki, Yalı Çapkını final mi oldu? Yalı Çapkını bitiyor mu? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını final mi yaptı, bitti mi? Yalı Çapkını yeni bölüm yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman çıkar?
Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Dizi tüm hızıyla Star TV'de devam ediyor . Dizinin sadece bu haftaki fragmanı geç yayınlanacak. Bazı kaynaklara göre dizinin yeni bölümünün çekimlerinin geç bittiğini ve haliyle fragmanının geç yayınlandığı düşünüldü. Yalı Çapkını yeni bölümünün 25 Kasım Cuma günü yayınlanması bekleniyor.
Yalı Çapkını normalde her hafta Cuma günleri yayınlanıyor ve diziden hemen sonra fragman çıkıyordu. Fakat 10. bölüm fragmanı halen yayınlanmadığı için izleyiciler dizinin bu hafta olmayacağını düşündü. Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin fragmanı yakında yayınlanacak.
Twitter paylaşımı:
"Fragmanı biz de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Çok az kaldı!"
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer