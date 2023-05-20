Yayınladığı ilk bölümden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusuyla gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndaki bazı sahneler hem izleyici hem de kitabından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti. İzleyiciler ise Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını bitti mi? araması yapıyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada da sevilerek takip edilen Yalı Çapkını dizisi hakkında merak edilenler var. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını neden final yapıyor? Yalı Çapkını bitti mi?

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını dizisi final değil sezon finali yapıyor. Dizinin hangi tarihte sezon finali yapacağı hakkında henüz bir tarih açıklanmadı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.