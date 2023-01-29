Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını final mi yapacak? Merak ediliyor. Bir süredir reytinglerinin düşmesi ile gündeme gelen dizinin final yapıp, yapmayacağı dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapacak? Yalı çapkını bitiyor mu, neden bitiyor?

Yalı Çapkını final mi yapacak? Sorusu, özellikle dizinin izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini oynamakta olduğu dizinin son hali, izleyiciler tarafından merak konusu haline geliyor ve birçok kişi Yalı Çapkını final mi yapacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapacak? Yalı çapkını bitiyor mu, neden bitiyor?

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

Kısa süre içerisinde oldukça büyük bir ivme yakalayan ve izleyicilerin beğenisi kazanmakta olan dizinin final yapacağına dair söylentiler sosyal medya üzerinde konuşulmakta olsa da henüz konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle reytinglerin düşmesi söz konusu olsa da Yalı Çapkını dizisinin final yapması şu anlık beklenmiyor.

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Ferit - Mert Ramazan Demir: Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.