Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bu sezon ne zaman final yapacak merak ediliyor. Konu hakkında gazeteci Birsen Altuntaş bir paylaşım yaptı. Peki, Yalı Çapkını final bölümü ne zaman, sezon finali ne zaman olacak 2023? Yalı Çapkını bu sezon son bölüm hangi tarihte yayınlanır? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını final bölümü ne zaman, sezon finali ne zaman olacak 2023? Yalı Çapkını bu sezon son bölüm hangi tarihte yayınlanır? İşte bilgiler...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını 16 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacak. Yani dizinin sezon finali yapmasına 1 ay (yaklaşık 4 bölüm) kaldı.

YALI ÇAPKINI FİNAL YAPACAK MI?

Dizi final değil sezon finali yapacak. Dizinin gelecek sezon kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.