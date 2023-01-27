Yalı Çapkını yeni bölümü sonrasında Ferit ölecek mi? sorusu araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? Ferit Korhan ölüyor mu? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir diziden çıkacak mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde "Ferit ölecek mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit ölecek mi? Ferit Korhan ölüyor mu? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir diziden çıkacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLECEK Mİ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Kazım Ağa ve Ferit'in Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Dizinin sevenleri tarafından Ferit öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 20.bölüm yayınlandıktan sonra Ferit Korhan'ın durumu belli olacaktır.