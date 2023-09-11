Yalı Çapkını Ferit öldü mü, neden öldü ve Yalı Çapkını Ferit diziden mi çıkıyor soruları gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu merak ediliyor. Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın iki sezonundan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Yalı Çapkını Ferit diziden çıkıyor mu ve Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ayrılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit öldü mü, neden öldü? Yalı Çapkını Ferit diziden mi çıkıyor?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirbaşrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yalı Çapkını Ferit öldü mü, neden öldü ve Yalı Çapkını Ferit diziden mi çıkıyor soruları araştırılıyor. Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu merak ediliyor. Yalı Çapkını Ferit öldü mü, neden öldü? Yalı Çapkını Ferit diziden mi çıkıyor? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın iki sezonundan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Son bölümde vurulan Ferit, ambulans uçakla İstanbul'a getiriliyor. Bir oğlunu toprağa verilen anne Gülgün, Ferit'i yaralı şekilde görünce bir kez daha yıkılıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi, 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI FERİT DİZİDEN Mİ ÇIKIYOR?

Yalı Çapkını'nın haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Ferit, Seyran'ı görmek için gittiği Gaziantep'te vurulmuştu. Yeni sezonda ise sağlık durumu ciddi olan Ferit, ambulans uçakla İstanbul'a getirtiliyor. Ferit'i bir an olsun yalnız bırakmayan Seyran, kanlar içinde kalan elbisesiyle dikkat çekerken Gülgün'ün gözyaşları sahneye damga vuruyor. Bir oğlunu toprağa veren Gülgün, Ferit'i yaralı şekilde görünce bir kez daha kahroluyor. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında ise Seyran ve Ferit'in bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlandığı görülüyordu.

MERT RAMAZAN DEMIR YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Diziden yayınlanan ön izleme sahnesinde Gaziantep'te vurulan Ferit ambulans uçakla İstanbul'a getirilirken Seyran, Gülgün ve Orhan kahroluyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu da 15 Eylül'de yayınlanacak.