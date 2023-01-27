Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı sonrasında Ferit öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Ferit Korhan diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 19.bölüm fragmanı sonrasında Mert Ramazan Demir diziden ayrılacak mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Ferit Korhan diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kazım Ağa'nın Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Son sahne Kazım Ağa ile Ferit'in yerde yattığı görüntülerin ardından Ferit öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 19.bölüm yayınlandıktan sonra Ferit'in durumu belli olacaktır.