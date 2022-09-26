Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını ilk bölümüyle yoğun ilgi gördü. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını Ferit'i kim canlandırıyor? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda Star Tv'de ekranlara gelmeye başladı. İlk bölümüyle seyirciden büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen Yalı Çapkını dizisinin Ferit karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Ferit kimdir? Yalı Çapkını Ferit'i kim canlandırıyor? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.