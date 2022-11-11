Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ferit geliyor. Peki, Yalı Çapkını Ferit Korhan kimdir? Yalı Çapkını Ferit gerçekte kim, ismi nedir? Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Ferit karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Ferit kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Ferit gerçekte kim, ismi nedir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Ferit - Mert Ramazan Demir: Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

FERİT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterini "Mert Ramazan Demir" canlandırmaktadır.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.