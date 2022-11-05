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Yalı Çapkını Esme kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Esme Şanlı gerçekte kimdir, ismi nedir? Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yalı Çapkını Esme kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Esme Şanlı gerçekte kimdir, ismi nedir? Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Esme geliyor. Peki, Yalı Çapkını Esme kimdir? Yalı Çapkını Esme Şanlı gerçekte kim, ismi nedir? Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Esme karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Latif kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Latif gerçekte kimdir, ismi nedir? Yiğit Tuncay kimdir, kaç yaşında, nereli?Yalı Çapkını Latif kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Latif gerçekte kimdir, ismi nedir? Yiğit Tuncay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Esme kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Esme Şanlı gerçekte kimdir, ismi nedir? Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ev kadını. Suna ve Seyran'ın annesi, Kazım'ın eşi. Yoksul bir ailede büyümüştür. Eğitimsizdir. Evlenirken fikri dahi sorulmamıştır. Evlendikten sonra kocası Kazım, cahil olduğu için yanına yakıştıramamış, evde adeta bir hizmetçi gibi konumlandırmıştır. Esme ise bunları yadırgamayan, hayatın doğal akışı olarak gören bir kadındır. Esme'nin tek motivasyonu kızlarının iyi birer evlilik yapıp mutlu olmalarıdır.

Yalı Çapkını dizisinde Esme karakterini "Sezin Bozacı" canlandırmaktadır.

Yalı Çapkını Esme kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Esme Şanlı gerçekte kimdir, ismi nedir? Sezin Bozacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sezin Bozacı5 Aralık 1977 İstanbul doğumludur. Sezin Bozacı, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Buradan mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Birçok yapımda rol alan Sezin Bozacı şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Esme karakterini canlandırmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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