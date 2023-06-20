Yalı Çapkını dizisinin karakterleri arasında yer alan Esme diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Sezin Bozacı Yalı Çapkını dizisinden ayrılacak mı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Esme diziden ayrıldı mı? Sezin Bozacı Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Esme hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını sezon finali bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Esme karakteri diziden ayrıldı mı sorusu araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını Esme diziden ayrıldı mı? Sezin Bozacı Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Esme hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI ESME DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Esme karakteri diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadinin Kızı dizisinden ilk fragman yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin tanıtımında Yalı Çapkını dizisindeki Esme rolüyle Sezin Bozacı yer almaktadır. Yeşil Vadinin Kızı dizisi geçmiş yıllarda çekimlerinin yapılması sebebiyle Sezin Bozacı Yalı çapkını dizisinden ayrılmamıştır.