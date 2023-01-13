Yalı Çapkını dizisine dahil olan Efehan karakterinin kim olduğu araştırılıyor. Star Tv'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Efe kimdir? Yalı Çapkını Efehan gerçekte kim, adı ne? Yalı Çapkını Efe karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Star Tv'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını'na yeni bir karakter dahil oldu. Geçtiğimiz hafta Mine Tugay'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü bir isim daha diziye katıldı. Raytinglerde ilk sırada yer alan diziye bu hafta dahil olacak Efehan karakteri araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni karakteri Efehan merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Efehan kimdir? Yalı Çapkını Efe gerçekte kim, adı ne? Yalı Çapkını Efe karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI EFEHAN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olacak Efehan karakteri dergi editörü Defne'nin tanıdığı olarak diziye dahil olmuştur. Efehan, Seyhan'ın dergide çekimlerinin yapılması için teklifte bulunmuştur.

YALI ÇAPKINI EFE GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Yalı Çapkını dizisinde Efe karakterini Fırat Çelik canlandırmaktadır.