Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit evleniyor mu? RÜYA MI? Yeni sezon fragmanındaki Ferit ve Seyran evliliği rüya mı gerçek mi?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Yayın günü henüz netleşmeyen dizide Seyran ve Ferit'in yeniden evlendiği görülüyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit evleniyor mu? Ferit ve Seyran evliliği rüya mı gerçek mi? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı!

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit evleniyor mu? Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Yayın günü henüz netleşmeyen dizide Seyran ve Ferit'in yeniden evlendiği görülüyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit evleniyor mu? Ferit ve Seyran evliliği rüya mı gerçek mi? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı haberimizde...

YALI ÇAPKINI'NDA FERİT İLE SEYRAN EVLENİYOR MU?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonundan ilk fragman geldi. Tanıtımda Ferit ve Seyran'ın düğün sahnesine yer verildi. Fragmandan sonra ikiye bölünen kullanıcıların bir kısmı sahnenin rüya olduğunu bir kısmı da gerçek olduğunu savundu.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sezon finali bölümünde eski eşi Seyran'ı kaçırmak için Gaziantep'e giden Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve dizi orada bitmişti. Yeni sezon fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği, gelinlik ve damatlık giymesi yer aldı. Yeni sezon için net bir tarih verilmezken dizinin hayranları yeni sezon için "Bence bu sahne rüya", "Umarım ters köşe yapılmamıştır" ve "Rüya değilse gümbür gümbür geliyor" yorumunu yaptı. Dizinin YouTube kanalındaki fragmanı saatler içinde 2 milyona yakın izlendi.