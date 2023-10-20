Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını kime ait ve Yalı Çapkını dizisi satıldı mı soruları gündeme geliyor. Yalı Çapkını hangi ülkeye satıldı ve Yalı Çapkını dizisi ne kadara satıldığı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi satıldı mı, hangi ülkede yayınlanıyor? Yalı Çapkını ne kadara satıldı?

Yalı Çapkını dizisi satıldı mı, hangi ülkede yayınlanıyor? Yalı Çapkını ne kadara satıldı?

Yalı Çapkını dizisi satıldı mı, hangi ülkede yayınlanıyor ve Yalı Çapkını ne kadara satıldı merak ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi seyircilerin ilgisini çekiyor. Yalı Çapkını dizisi satıldı mı, hangi ülkede yayınlanıyor? Yalı Çapkını ne kadara satıldı? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SATILDI MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. En büyük satış rakamına ulaşan dizi bölüm başına yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

YALI ÇAPKINI HANGİ ÜLKEDE YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin başarısı ülke dışını açtı. Dizi, Cannes Mipcom Fuarı'nda bölüm başı 700 bin dolara satıldı.

YALI ÇAPKINI NE KADARA SATILDI?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. En büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.