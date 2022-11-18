STAR TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinde çalan şarkılar merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizide yer alan müzikleri araştırmakta. Peki, Yalı Çapkını dizisi müzikleri neler? Yalı Çapkını dizisinde çalan müzikler ne? Yalı Çapkını hangi şarkılar çaldı? İşte detaylar...

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde çalan şarkılar merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizide çalan müzikler araştırmakta. Peki, Yalı Çapkını dizisi müzikleri neler? Yalı Çapkını dizisinde çalan müzikler ne? Yalı Çapkını hangi şarkılar çaldı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ MÜZİKLERİ NELER?

Yalı Çapkını dizisinde çalan şarkılar merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Cem Adrian'ın Keskin adlı ve Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkıları çaldı.