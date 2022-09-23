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Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

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Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam başlıyor. Seyirciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

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Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi oyuncuların yer aldığı diziyle ilgili merak edilen konuları sizin için derledik. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Yalı Çapkını dizisi, 23 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep'te yapılıyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yalı Çapkını Star Gündem Magazin Haberler

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