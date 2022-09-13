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Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?

Gündem Haberleri

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Yalı Çapkını hakkında konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var? Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi yakında STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir? Yalı Çapkını oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?

Yalı Çapkını yakında Star TV'de başlayacak. Henüz ilk bölümü ne zaman yayınlanacak tarihi belli olmadı.

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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Yalı Çapkını Star Tv Dizi Gündem Magazin Haberler

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