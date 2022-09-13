Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?
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Star TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Yalı Çapkını hakkında konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var? Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi yakında STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir? Yalı Çapkını oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı?
Yalı Çapkını yakında Star TV'de başlayacak. Henüz ilk bölümü ne zaman yayınlanacak tarihi belli olmadı.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer