Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Yalı Çapkını hakkında konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisi uyarlama mı? Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda kimler var? Yalı Çapkını dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...