Yalı Çapkını Dicle kimdir? Dicle'yi kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Selen Özbayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Dicle geliyor. Peki, Yalı Çapkını Dicle kimdir? Yalı Çapkını Dicle gerçekte kim, ismi nedir? Selen Özbayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Dicle karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Dicle kimdir? Yalı Çapkını Dicle gerçekte kim, ismi nedir? Selen Özbayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI DİCLE KİMDİR?

Konağın hizmetlilerindendir. İbrahim ve Sultan'ın kızıdır. Açık lisede okumaktadır. Pek başarılı bir öğrenci sayılmaz, yaşadığı hayatı da sevmez. Kıskanç bir yönü vardır.

DİCLE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Dicle karakterini "Selen Özbayrak" canlandırmaktadır.

SELEN ÖZBAYRAK KİMDİR?

Selen Özbayrak 2001 İstanbul doğumludur. 21 yaşında olan Selen Özbayrak, oyuncudur. Selen Özbayrak şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Dicle karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Selen Özbayrak'ın İnstagram'da 12 bin takipçisi bulunmaktadır.