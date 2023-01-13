Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını Defne gerçekte kim, adı ne? Yalı Çapkını Defne karakterini kim canlandırıyor?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yalı Çapkını dizisine dahil olan yeni karakterin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını Defne karakterini kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Defne gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Defne kimdir? Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 17.bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını dizisine katılan Defne karakteri merak konusu oldu. Dizinin hayranları tarafından Yalı Çapkını yeni karakter kimdir? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını Defne karakterini kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Defne gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI DEFNE KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterini Mine Tugay canlandırmaktadır. Dizide Defne karakteri, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır.