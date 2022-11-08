Yalı Çapkını Carlos kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Carlos gerçekte kim, ismi nedir? Carlos kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Carlos geliyor. Peki, Yalı Çapkını Carlos kimdir? Yalı Çapkını Carlos gerçekte kim, ismi nedir? Carlos kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Carlos karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Carlos kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Carlos gerçekte kim, ismi nedir? Carlos kaç yaşında, nereli?
YALI ÇAPKINI CARLOS KİMDİR?
Yalı Çapkını'nda Carlos konağın hizmetlilerindendir. Hakkında fazla bilgi mevcut değildir.
CARLOS KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?
Yalı Çapkını dizisinde Carlos karakterini "Muhammed Mustafa" canlandırmaktadır. Oyuncu hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.