Yalı Çapkını Carlos kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Carlos gerçekte kim, ismi nedir? Carlos kaç yaşında, nereli?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Carlos geliyor. Peki, Yalı Çapkını Carlos kimdir? Yalı Çapkını Carlos gerçekte kim, ismi nedir? Carlos kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Carlos karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...