Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde rol alan başarılı oyuncu Cansu Fırıncı'yı ekranlara göremeyen seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını Cansu Fırıncı neden yok? Yalı Çapkını Cansu Fırıncı diziden mi ayrıldı? Yalı Çapkını İbrahim neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

İbrahim karakterini canlandıran Yalı Çapkını Cansu Fırıncı neden yok? sorusu araştırılıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. Her bölümü ilgiyle izlenen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI CANSI FIRINCI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, kadrodan ayrılma kararı aldı. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yapım şirketiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen oyuncu, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

CANSU FIRINCI KİMDİR?

16 Mart 1982 yılında dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer aldı.