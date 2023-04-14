Yalı Çapkını CANLI İZLE! Yalı Çapkını 28.bölüm İZLE! Yalı Çapkını son bölüm ne oldu? 14 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yalı Çapkını CANLI İZLE! Yalı Çapkını 28.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 14 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

YALI ÇAPKINI 28.BÖLÜM İZLE!



Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yalı Çapkını 28. bölümü Star tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.