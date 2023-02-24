Yalı Çapkını CANLI izle! Yalı Çapkını 21. yeni bölüm izle! 24 Şubat Yalı Çapkını 21. full HD canlı izleme linki!

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Yalı Çapkını canlı izle! TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yalı Çapkını canlı izle bölümü için Yalı Çapkını dizisi izleyicileri Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm izle! araştırması yapıyorlar. Ayrıca bu akşam Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümü yayınlanacağı için Yalı Çapkını 21. bölüm izle! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? araştırması da yapılmakta. İşte detaylar..

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE

Yalı Çapkını canlı yeni bölüm izlemek isteyenler Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümünün nasıl izlenebileceği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirler.

YALI ÇAPKINI İZLE

Yalı Çapkını dizisi Star TV'de yayınlanmaktadır. Yalı Çapkını dizisini Star TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.