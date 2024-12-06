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Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma!

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma!
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Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 86. bölümü merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 86. bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 86. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya, hikayelerini en baştan yazmaya karar verirler. Geçmişte yaşadıkları tüm kaosun gölgesinde, aslında hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremedikleri o ilk randevularına çıkmak için cesur bir adım atarlar. Bu sırada, Korhanlar'ın sabırsızlıkla beklenen çizimleri giderek daha kritik bir hale gelir. Seyran ve Ferit, işleri hızlandırmak ve başarıya ulaşmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Diğer yandan, Esme'nin Seyran'ı da yanına alarak Antep'e dönme fikrini engellemek isteyen Kazım ve Gülgün, ortak bir plan yapar. Abidin ise, amcası Halis ile arasını düzeltmek ve geçmişteki hataları için özür dilemek ister. Ancak Halis'in sert duvarları, bu barış çabalarını zorlaştırır. Korhanlar ise yatırımcılarla görüşmeye gider ve nihayet müjdeli haberi tüm İstanbul'a duyururlar. Ancak geçmişin karanlık köşelerinden gelen bir düşman, bu mutluluğa gölge düşürmeye hazırlanır. Korhanlar'ın, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde durmaları gerekmektedir.

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma!

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM CANLI İZLE!
YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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