Star Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölümünün internetten nasıl izleneceği merak konusu oldu. Yalı Çapkını canlı izle! Star tv canlı yayın izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle!

Yalı Çapkını canlı izle! Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Yalı Çapkını Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Star Tv'nin yeni dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu.Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölümünün internetten nasıl izleneceği merak konusu oldu. Yalı Çapkını canlı izle! Star tv canlı yayın izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.