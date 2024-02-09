Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 57.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Orhan'ın son anda yakalanması baba ve oğul için büyük bir yıkım yaratırken, çok üzgün ve öfkeli olan Ferit, bunu yaptığı için Seyran'a isyan eder. Yaşananları öğrenen Halis Ağa ise hiç olmadığı kadar sert konuşarak Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Serter'in gelişiyle paniğe kapılan Pelin, annesinin ısrarlı sorularını geçiştirse de köşeye sıkışmış hisseder. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit, tek yolun Kazım'ı şikayetini geri çekmeye ikna etmekten geçtiğini fark eder. Olayların geldiği noktadan mutsuz olan ve Ferit'in içinde olduğu duruma üzülen Seyran, şikayetini geri çekmesi karşılığında Kazım'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, Pelin'in üzerine giderken, Ferit ve Seyran her şeyi değiştirilebilecek bu gelişmeyi öğrenmenin şokunu yaşarlar.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 56. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.