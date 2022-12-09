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Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını canlı izle! 9 Aralık Star TV Yalı Çapkını 12. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer